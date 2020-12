Katarzyna Cichopek ujawnia kulisy zdalnego nauczania: "Mój syn NIE MOŻE ZE MNĄ WYTRZYMAĆ"

Mama 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moja mama jest nauczycielem. Prowadzi zajęcia logopedyczne w przedszkolu, które się odbywają. Przedszkole jest przy szkole. W związku z tym, że jest mało dzieci w szkole oszczędzają na ogrzewaniu. Jest po prostu zimno. Rodzice nawet teraz przyprowadzają dzieci z gorączką. Efekt: mama i cała moja rodzina zakaziła się koronawirusem. Drodzy rodzice. Jezeli macie dość zdalnego nauczania to pragnę przypomnieć, że korinawirus jest śmiertelny również dla dzieci. Nie ważne w jakim wieku. To loteria. Tylko prawdopodobiebstwo różne. Aha i mama mimo objawów do pracy musiała chodzić . Skierowania na testy dostała wtedy kiedy koronawirus wyszedł u innych domowników, którzy takich objawow nie mieli. Winny nie jest rząd a dyrekcja szkoły która podlega oświacie podlegajacej powiatom. Bo teraz nawet jak rząd przydziela podwyżki nauczycielom to niestety do kieszeni nauczycieli nie wpadają . Gina w magicznych okolicznościach w oswiecie