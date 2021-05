Katarzyna Dowbor gorzko o zwolnieniu z TVP przez... WIEK: "Postawili na młodych i POZBYLI SIĘ MNIE"

KKK 29 min. temu zgłoś do moderacji 26 4 Odpowiedz

Swoją drogą ten program zawsze był dla mnie oburzający. Ludzie mieszkający w brudzie i zaniedbaniu. Wiekszosci z tych remontów możnaby uniknąć byleby ktoś po prostu dbał o swój dom. Znam wiele biednych osób, które żyją skromnie ale CZYSCIUTKO! A nie grzyb na ścianie, odlazacy gumolit, jakies poszarpane tapety. Ludzie to kosztuje parę godzin własnej pracy i dosłownie parę złotych na farbe, czasem ludzie takie rzeczy oddają za darmo w okolicy. A to jest zwykle lenistwo. Opieka społeczna powinna się interesować takimi rodzinami, dostają pieniądze na dzieci i co za to kupują? A te dzieci to na wycieraczce znaleźli? Bo decydować się na posiadanie potomstwa w takich warunkach to już jest skrajna nieodpowiedzialność i to powinno być karalne. Syf i jeszcze raz syf.