Katarzyna Łaniewska nie żyje. Zmagała się z chorobami i samotnością: "Nie rozpaczam, bo wiem, że Pan Bóg ma dla mnie taki plan"

Katarzyna Łaniewska niemal do ostatniej chwili pracowała jako aktorka, a jej kreacje artystyczne babci Solskiej z Kogla-mogla i babci Józi z Plebanii budziły powszechną sympatię. W późniejszych latach głośno było też o jej poglądach politycznych, ponieważ zasłynęła swego czasu jako gorliwa zwolenniczka rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Jak natomiast wyglądały ostatnie lata życia Katarzyny Łaniewskiej? Nieco więcej światła na tę kwestię rzuca Super Express, na którego łamach ukazał się artykuł ze zbiorem wypowiedzi udzielonych im przez aktorkę. Niestety wiek mocno dawał się Łaniewskiej we znaki, bo, jak sama przyznała, miała poważne problemy ze wzrokiem .

Niestety, taki mój los. Widzę już tylko światło, zarysy postaci i przedmiotów. W domu poruszam się stałą trasą, którą znam doskonale, a roli uczę się ze słuchu. Córka i wnuczek nagrywają mi dialogi na dyktafon, a ja to sobie potem odtwarzam i zapamiętuję. Rodzinę mam wspaniałą. Wydałam majątek na leczenie. Na początku pomagały mi zastrzyki, które przyjmuje się do oka, każdy kosztował ponad 3 tysiące złotych. Przyjęłam ich prawie 30. (...) Mam 87 lat... Nie rozpaczam, bo wiem, że Pan Bóg ma dla mnie taki plan. Przyjmuję to z pokorą i cieszę się, że mimo choroby wciąż mogę pracować - zapewniała wtedy.