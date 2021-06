Katarzyna Nosowska czyta swojemu psu wpis Kaczorowskiej. "Gdy podnosisz mordę, to jesteś zadufany"

Ella 17 godz. temu zgłoś do moderacji 1716 86 Odpowiedz

No, idealnie podsumowanie Pani Kaczorowskiej i głupot, które napisała :-) Ale najgorsze jest to, że takie "niespecjalnie mądre" kobiety stanowią obecnie punkt odniesienia dla wielu innych młodych kobiet - które zamiast interesować sie swoją edukacją i rozwojem, to się interesują głównie tym aby być "ładne: czyli jak dobrze zrobić makijaż, dzióbek do zdjęcia, co włożyć na siebie, etc. Później takie osoby są rozczarowane życiem jeśli nie mają dobrej pracy czy dobrych zarobków - proponuję nadal siedzieć na Insta i obserwować głupawe zdjęcia i opisy.... Instagram to zdecydowanie najgłupszy wynalazek ostatnich lat