Katarzyna Skrzynecka pokazała córkę Marcina Łopuckiego! "Córeczki kwitną jak wiosenne kwiatuszki" (ZDJĘCIA)

Andromeda 32 min. temu zgłoś do moderacji 6 50 Odpowiedz

O niezle ale sie wpakowala. Nie mialam pojecia ze on ma ogona. To przeciez dyskwalifikuje mezczyzne a co dopiero takiego ktory ledwo co pracuje. A Skrzynecka nie dosc ze go utrzymuje to posrednio jeszcze jego ogona. Ale wygra utrzymanek zycie. Alimenty tez za niego placi ale nie placze jak Monika.