Katarzyna Sokołowska, Kinga Korta i Katarzyna Warnke. Te celebrytki wybrały późne macierzyństwo (ZDJĘCIA)

Kobiety które późno rodzą, są bardzo przywiązane do dzieci, bo są dojrzałe i mają już inne priorytety. Ale niestety co dobre dla nich, niekoniecznie dla dzieci. Dzieci przywiązane do matki, która ma bliżej niż dalej do pożegnania się, na pewno przyczynia się do tego, że dziecku to siadzie na psychice, tym bardziej że raczej zostają jedynakami, które nie znajdą oparcia i pomocy w dziadkach czy rodzeństwie w razie tragedii. No i też nie wiem czy to dobry pomysł żeby młody człowiek zamiast spędzać czas w szkole z rówieśnikami, dotrzymywał matce towarzystwo w hospicjum, bo przecież nikt nie wie jak szybko organizm się wyeksploatuje, a zarówno stres, diety jak i sama ciąża w różnym stopniu mogą się przyczynić do jakichś zmian chorobowych, które po 40 mogą przyjść jak deszcz w słonecznym dniu.