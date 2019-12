Weronika Marczuk o problemach z zajściem w ciążę w wieku 48 lat: "Było sporo prób i tragedii"

mnnmnb 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i co z tego że urodzi koło 50 ważne że chce tego dziecka i że zaszła w ciąże, moja mama miała menopauzę ok 55 r, pracuję w szpitalu i wczoraj przyjecie na odział dziewczyny 25 lat, ciąza pozamaciczna, wiek nie jest regułą, a ile jest młodych co urodziły ale najchętniej to by jeszcze poiprezowały, ważne że ma w głowie ok , jest dojrzała i chce tego dziecka co z wami kobiety? ile w was jadu...