Katarzyna Sokołowska spaceruje z 2-letnim synem. Ivo Lew rośnie jak na drożdżach? (ZDJĘCIA)

Dziecko albo wcześniej albo w ogóle, dla dobra dziecka i rodziców. Masz dziecko wcześnie, to jest nie jesteś swiadoma wyzwań, ciągniesz kierat z rozpędu bo masz siłę i marzenia cię napędzają. Pobiegniesz za dzieckiem bo dasz radę, mercedesa do tego nie potrzebujesz. Pójdziecie razem w góry, pograć w siatkę, pośmiejecie sie z tych samych dowcipów. Masz 30 lat , dziecko ma już swój swiat i znajomych, kariera ci się rozpędza, masz czas jeszcze na swoje pasje i swoje marzenia. Masz przed sobą z ćwiećwieku wzglednie luźnego życia a jak ci się choroba przytrafi to dziecko już odchowane. A staruszka z dzieckiem? Pomyłka. Z jakiegos powodu natura zrobiła ograniczenia.