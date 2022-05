Katarzyna Sokołowska świętuje Dzień Matki, trzymając się za ciążowy brzuszek (ZDJĘCIA)

Wiadomość o ciąży Sokołowskiej odbiła się szerokim echem w mediach. Wkrótce Katarzyna wystąpiła w programie "Miasto Kobiet", gdzie wyznała, że to nieprawda, że nie chciała mieć dzieci. Odniosła się też do przykrych komentarzy, które padają pod jej adresem.

"No jak to, to dziecko będzie miało starą mamę?". Takie padają słowa. Ja powiedziałabym raczej, że dojrzałą - powiedziała, dodając, że to najpiękniejszy etap w jej życiu.