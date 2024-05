Katarzyna Warnke komentuje wypowiedź kobiety z programu Młynarskiej, że "cesarskie cięcie, to nie poród": "To jest DURNE"

Dorota 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Jeśli kobieta ma od lekarza przymusowo cesarkę ze względów bezpieczeństwa to ja to rozumiem ale naturalny poród to dobro dla naszych dzieci poczytajcie jakie to ma znaczenie dla dziecka.Ja ma wiele mi znanych osób które mówiłeś ze idą na cesarkę bo się porostu boją rodzic naturalnie , wystarczy wesprzeć mamy właśnie te które się boją a nie straszymy ze boli ze jest zle całe to przygotowanie do naturalnego porodu może być piekne uczy kobiety kochać podejmować dobre decyzje a do tego wspierajmy je