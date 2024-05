Katarzyna Warnke wspomina o rozwodzie z Piotrem Stramowskim. "ROZSTANIE MNIE ZMIENIŁO" (WIDEO)

Adela 23 min. temu zgłoś do moderacji 19 13 Odpowiedz

Za naście lat jej córka przeczyta te jęki, kwęki i narzekania i jedyne co z nich wyniesie, to przekonanie, że jej narodziny były przyczyną rozpadu związku rodziców oraz cierpienia i łez matki. I że to jej wina, że mama zamiast melanżować na mieście, tarzać się w satynowej pościeli z tatą (w ramach reklamy prezerwatyw) i włóczyć po kolejnych ściankach wbrew sobie musiała zająć się nudnym gotowaniem kaszek, pakowaniem tornistra i pomocą w odrabianiu prac domowych. Bo gdyby się nie urodziła, to wszystko byłoby inaczej, a wszyscy wokół byliby szczęśliwi -zwłaszcza mama, uśmiechnięta i bez wyrysowanego na twarzy grymasu wiecznie umęczonej cierpiętnicy. Przerąbane.