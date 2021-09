Katarzyna Warnke przekonuje: "Dzięki szczepieniom żyjemy w komfortowym świecie"

Katarzyna Warnke nie boi się publicznie przedstawiać swoich opinii na różne, często kontrowersyjne tematy. Tym razem w rozmowie z Pudelkiem celebrytka opowiedziała o swoim stosunku do szczepień przeciwko COVID-19.

Warnke zapisała się na szczepionkę od razu, kiedy tylko stało się to możliwe. Celebrytka przyjęła już dwie dawki i zapowiedziała, że jeśli będzie konieczność, przyjmie i trzecią. Aktorka obawia się jednak o brak zaufania wobec nauki. Twierdzi, że wiele osób próbuje zgłębić temat koronawirusa na własną rękę, przez co tworzą się niepotrzebne teorie spiskowe.

Zaszczepiłam się, kiedy tylko mogłam. Wierzę w szczepionki, ubolewam, że wielu ludzi w nie nie wierzy, brakuje autorytetu i zaufania. Pogubiliśmy się i w tej chwili skutkiem jest to, że wielu ludzi nie wierzy nauce. Próbują na własną rękę zgłębić temat i powstają teorie spiskowe. Ufam nauce, nie ufam temu rządowi, ale świat próbuje się ratować. Im więcej ludzi się zaszczepi, tym będzie lepiej - mówi Warnke.

Katarzyna Warnke odniosła się również do wzbudzającego kontrowersje tematu, jakim jest szczepienie dzieci.

Dwuletniego dziecka długo nie zaszczepimy, ale jeśli miałabym starsze dzieci, to chyba bym zaszczepiła. Żyjemy w świecie komfortowym dzięki szczepieniom. Dzieci nie chorują i nie zostają kalekami. Jeśli przestaniemy w to wierzyć, to wrócą potworne choroby.