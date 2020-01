Kate Middleton i Rose Hunbury trafiły na siebie w kościele. Rzekoma kochanka księcia Williama miała nietęgą minę...

Od tego czasu Kate i Rose nie pojawiały się już w swoim towarzystwie, co jedynie utwierdziło media w przekonaniu, że faktycznie doszło do zdrady. Co prawda tych plotek nigdy nie skomentowała żadna ze stron, jednak Rose Hunbury rzeczywiście przestała "bywać" wśród swoich znanych przyjaciół. Przynajmniej do teraz, bo w niedzielę zarówno ona, jak i Kate z mężem pojawili się na mszy w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham.