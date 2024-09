Kate Middleton i William też złożyli życzenia urodzinowe Harry'emu. Nie byli jednak zbyt wylewni...

Zdumiewającą za to wylewnościa popisywali sie na ostatnim video, gdzie całusom, dotykom ha ha i czułością konca nie było, przeniczne łany pieknie się kołysały, wiatr targał włosy slicznej Kate, dzieci biegały i dokazywaly a sama Kate pokazała swoja znakomitą formę biegnać do stogu siana i siadając na nim z impetem, operacja brzucha całkowicie udana i zagojona.Książę Wiliam dał sie ponieść miłym chwilom i sam całował, dotykal gładzil jakby ..... to nie on ona i ona byli. no szok po prostu,