Kate Middleton nie zawsze była konserwatywną i stateczną damą. Tak księżna BALOWAŁA ZA MŁODU (ZDJĘCIA)

W czwartek na platformę Netflix trafiła druga część ostatniego sezonu jednej z najpopularniejszych produkcji giganta streamingowego, czyli "The Crown". Tym razem historia skupiła się przede wszystkim na przykrych następstwach tragicznej śmierci księżnej Diany oraz początkach znajomości księcia Williama i Kate Middleton . Producenci zadecydowali, że w rolę księcia wcielą się kolejno Rufus Kampa i Ed McVey. Pierwszy z nich sportretował syna króla Karola w jego nastoletnim życiu, zaś Ed odegrał Williama we wczesnych latach dorosłości. W roli Kate została z kolei obsadzona początkująca aktorka Meg Bellamy .

Książęca para może pochwalić się całkiem imponującym stażem związku, biorąc pod uwagę fakt, że łączące ich uczucie rozkwitło jeszcze w czasach studenckich. William i Kate poznali się w 2001 roku, gdy oboje studiowali na Uniwersytecie St Andrews. Przyszli małżonkowie prędko stali się bliskimi przyjaciółmi, choć początki ich znajomości wcale do łatwych nie należały. Middleton wyznała, że podczas ich pierwszych spotkań była "bardzo nieśmiała" i czerwieniła się na jego widok.

Nie oznacza to jednak, że w tamtym okresie przyszła księżna Walii była tak zwaną "szarą myszką". Zanim Middleton na poważnie związała się z księciem i przyjęła jego oświadczyny, Brytyjka była bywalczynią londyńskich klubów, gdzie zdarzało jej się szaleć do białego rana. Choć może trudno w to dziś uwierzyć, przyszła małżonka Williama nie odmawiała sobie szalonych imprez, w których zwykle towarzyszyła jej słynąca niegdyś z hulaszczego stylu życia siostra Pippa. Gdy na horyzoncie pojawiła się jednak alternatywa wstąpienia w szeregi rodziny królewskiej, arystokratka na dobre porzuciła prywatki, przeobrażając się w stateczną damę i ikonę dobrych manier.