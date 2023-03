Kate Middleton uczy się OBSŁUGI GRANATNIKA, pomykając w moro po zaśnieżonym poligonie (ZDJĘCIA)

Księżna Kate otrzymała nowy tytuł

Kate Middleton uczy się obsługi granatnika

Będąc już na miejscu wojskowych ćwiczeń, księżna nie dała poznać po sobie żadnego poruszenia związanego z rodzinnymi niesnaskami. Pokazała za to, że zawsze chętna jest do nauki, dlatego wraz z wojskowymi wzięła udział w szkoleniu z opatrywania ran , a także obsługi granatnika .

Byłem strasznie zestresowany tym, że uczę księżną Walii, jak powinno się udzielać pierwszej pomocy. To był prawdziwy zaszczyt. [...] Pokazaliśmy jej to, co my, medycy, robimy w wojsku. Była naprawdę dobra i chętna do wzięcia we wszystkim udziału - mówił jeden z żołnierzy.