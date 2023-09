Kate Middleton w zielonym garniturze zaraża uśmiechem, odwiedzając fabrykę tekstyliów (ZDJĘCIA)

Magda 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Struktura finansowania RF jest taka, że oni dostają % od dochodów z obiektów, które do nich należały. To ile turystów odwiedzi Windsor czy inne pałace wprost zależy od popularności RF na świecie. Nie ma więc możliwości, żeby UK było "na minusie" z tytułu posiadania RF. A do tego dochodzą jeszcze wszystkie inne dochody od turystów - noclegi, restauracje itp. Różne są szacunki odnośnie udziału RF w tworzeniu PKB w UK, ale procent w te czy wew te, to są ogromne kwoty. UK nijak nie opłaca się rezygnować z RF. Można o tym poczytać na Wiki nawet, więc nie wiem skąd te komentarze, że "ludzie ich utrzymują". To duże uproszczenie, które ekonomicznie nie ma sensu.