Kate Middleton zasuwa na zjeżdżalni, rąbie drewno i rozwodzi się nad tym, jak bardzo marzy o KOLEJNYM DZIECKU... (ZDJĘCIA)

W ej ti Kejt...

Kate może i będzie małżonką króla. Czy też królową małżonką, ale daleko jej do reszty europejskich żon następców tronu. Ona i książę od fitnessu ze Szwecji wypadają najsłabiej. To on jedt Szwedem ale się chociaż angielskiego nauczył. A Kate do dzisiaj mówi jedynie po angielsku. Wstyd 🤭