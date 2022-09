Kate Middleton ze łzami w oczach opowiada, jak Louis pożegnał Elżbietę II: "Teraz przynajmniej będzie z dziadkiem"

Kamila 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A Kate podobno robi świetne zdjęcia. Ciekawe czemu nie maluje. A taki Beksiński podobno nie umiał zdjęć robić, podejrzany typ. Cwaniak jeden przecież ogolnie wiadomo że dobrymi malarzami to mogą być tylko ci co dobrze robią zdjęcia i świetnie wychodzi im robienie makijażu. Ciekawe, trzeba by sprawdzić czy wszystkie świetnie umalowane panie potrafiłyby coś namalować na płótnie. A taka Kinia pisze wiersze. Trzeba teraz wyszukiwać różnych rzekomo "prawdziwych" poetów i wmówić im na siłę że powinni czuć się pokrzwdzeni przez Kinię. A jak znajdzie się inny który też pisze od wczoraj i podejrzanie dobrze mu wychodzi to znajdzie się jakiś powód dla którego będzie on lepszy od Kini. Nie o prawdę tu przecież chodzi tylko żeby tej Kini było jak najgorzej. Bez odbioru, mitomani.