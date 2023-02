Katie Holmes w eleganckiej stylówce CZARUJE uśmiechem na New York Fashion Week (ZDJĘCIA)

Katie Holmes od lat obecna jest w show biznesie, a ostatnio coraz częściej można ją spotkać na imprezach modowych i różnej maści wydarzeniach kulturalnych. Pod koniec grudnia swoją obecnością zaszczyciła imprezę iHeartRadio Jingle Ball w Madison Square Garden w Nowym Jorku, na której to zaprezentowała się w bardzo osobliwej kreacji. Aktorka postanowiła cofnąć się do lat 2000 i wskoczyć w połyskującą mini, do której dobrała... jeansy. Całość uzupełniła czarnymi sneakersami. Outfit wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. W pewnym momencie głos zabrała nawet stylistka gwiazdy, która starała się wyjaśnić, jak wpadła na tak... ciekawy dobór stylizacji.