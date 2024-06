Kayah GRZMI po krytycznym tekście dziennikarza o festiwalu w Opolu: "Znasz mnie, mogłeś zapytać! TEN KRAJ TO PIEKŁO". Już zareagował (FOTO)

iza 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

To fakt, duzo nieprzyjemnych komentarzy w zwiazku z tegorocznym Opolem. Ludzie juz tak przyzwyczaili sie do hejtu, ze stalo sie to czescia narodowej kultury. Ale nie jest w ogole zaskoczona. Ilez to razy w mediach pojawiali sie rozni celebryci krytykujacy wszystko co nie zwiazane z PO, krytykujacy Kosciol. Sporo bylo tej agresywnej retoryki. W odpowiedzi ludzie stali sie tacy sami. W niektorych stacjach tv pokazuje tresci o watpliwej wartosci, leca niecenzuralne slowa, tlumaczac ludziom, ze to nic takiego, ze to normalne, ze takie czasy. A potem zdziwienie, ze w ludziach malo kultury. Tak jak tlumaczy sie ludziom, ze niski poziomu programow, wynika z checi schlebiania gustom telewidzow, tak i dziennikarze schlebiaja ich gustom. Wiec skad to zdziwienie. Rewolucja czesto zjada wlasny ogon.