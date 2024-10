Khloe Kardashian lansuje się na mieście z torebką za PONAD MILION złotych. Ładna?

Khloe Kardashian, podobnie do swoich sióstr, zdobyła popularność dzięki reality-show "Z kamerą u Kardashianów", gdzie jej cała rodzina chwali się życiem w luksusie. Z czasem celebrytki przeniosły swoją karierę do mediów społecznościowych i co rusz zaznaczają swoją obecność na imprezach branżowych.