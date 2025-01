Kim jest mąż Anety Kręglickiej? Są małżeństwem już od niemal trzech dekad: "Czasy niełatwe, ale warto mieć nadzieję"

Witam.Wyglada na to że mój chłop ma wysoki poziom lenistwa i momentami to idzie się załamać jak się widzi jego zachowanie.W domu nic nie pomoże.Smieci nie wyrzuci nie posprząta nie pierze i nie prasuje sobie ubrań.Wszystko w tym domu robie ja.Piore gotuje sprzątam myje okna Jego ciuchy Piore ja i ciuchy też mu prasuje.On zawsze był taki leniwy ale myślałam że z czasem to się zmieni a tutaj żadnej poprawy.Ma lekka pracę siedząca.Jest spiochem.Ciezko go wybudzić Kapie się rzadko bo mówi że mu się nie chce .Na spacer tylko na godzinę by wychodził.Od razu mówię że nie ma żadnej depresji tylko zawsze taki był.Ja wszystko chętnie w domu robie spacerować lubię a on by tylko siedział.Ostsrnio mówił żeby wymyć mu kubki po herbacie bo jemu się nie chce tego robić.Nawet doszło do tego że powiedział ostatnio do mnie:mogłabyś mnie wykąpać bo ja jestem dziecko i mam 7 lat.Dodam do tego że on ma 24 lata nie 7