Kim Kardashian hasa po rajskiej plaży w towarzystwie gromadki dzieci. Imponująca forma 43-latki? (ZDJĘCIA)

Matylda 53 min. temu

Ale wy ludzie wiecie że to jest ustawka z profesjonalnym fotografem z całą ekipą i oświetlenie. Zdjęcia są potem poddane obróbce i rozesłane do mediów jako "przyłapane przez paparazzi". To jest element kreowania wizerunku. Na rzadkich zdjęciach od prawdziwych paparazzi nie wygląda w połowie tak dobrze.