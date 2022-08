Kim Kardashian ma gdzieś suszę w Kalifornii. Przekroczyła miesięczny limit zużycia wody o MILION LITRÓW!

Marta 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Ja zawsze oszczędzam z braku funduszy bardziej więc do 3m3 wody używam na osobę a naprawdę to 2. Jak podawałam to zużycie właścicielowi mieszkania bo wynajmuje to nie wiem co o mnie myślał. Ale piorę 1x w miesiącu w pralni, myje się ale tylko polewam woda wyłączam namydlam potem włączam wodę i spłukuje i tyle :) garnki staram się nie brudzić i myć w małej ilości wody. Kibelka nie spuszczam po sikaniu :P jak ktoś z rodziny ma jeszcze korzystać ^^ taaa dam. A ludziska tak marnują. Ogrodu w życiu bym nie podlewala