Kinga Rusin migdali się na Walentynki na tle zachodu słońca: "Uczcimy je kolejnym wspólnym treningiem na falach" (FOTO)

Kinga Rusin po odejściu z telewizji dała się poznać jako jedna z najbardziej zapalonych polskich podróżniczek. Od czasu rozstania z "Dzień Dobry TVN" prezenterka nieustannie odwiedza coraz to nowe zakątki globu, starannie relacjonując każdą z podróży na Instagramie. Podczas kolejnych wojaży niezmiennie towarzyszy jej ukochany, Marek Kujawa. I tak ostatnich miesiącach para miała okazję przeżywać kolejne przygody m.in. w Australii, Indiach czy Meksyku, wraz z początkiem nowego roku celebrytka i adwokat ponownie zawitali zaś do swojego domu w Kostaryce.

Kinga Rusin świętuje Walentynki. Pokazała romantyczne zdjęcie z ukochanym

Kinga Rusin i Marek Kujawa już od kilkunastu lat tworzą szczęśliwy związek. Choć dziennikarka nie należy raczej do grona gwiazd, które nieustannie zasypują swój instagramowy profil romantycznymi kadrami, zdarza jej się dzielić z obserwatorami zdjęciami w towarzystwie drugiej połówki. We wtorek przebywająca w Kostaryce celebrytka postanowiła na przykład publicznie uczcić Walentynki.

Kinga Rusin rozpływa się nad partnerem i zdradza, jak spędzi Walentynki

Walentynki uczcimy kolejnym wspólnym treningiem na falach. PS. Od 13 lat razem, od 7 lat we wspólnym biznesie, od 3 lat we dwoje w nieustającej podróży dookoła świata. Mamy takie same pomysły na życie, pasje, zainteresowania i poglądy, ale przede wszystkim wyznajemy te same wartości - bez tego na pewno nie bylibyśmy ze sobą - napisała Rusin.