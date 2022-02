Kinga Rusin siedzi w wodzie & myśli o losie Polski: "Ostatnio jest coraz mniej powodów do optymizmu"

Foton 12 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Proszę zrozumieć ludzie Ci którzy dostają kasę od tego kto Rządzi mają gdzieś że pieniądze, które otrzymali pochodzą z dodruku , że przez to jest inflacja a inflacja dla nich to strata pieniędzy które otrzymali, oni po prostu wydali już tą kasę na kilka lat w przyszłość biorąc kredyty np. na samochody itp. i teraz są niewolnikami tych co dla nich drukują pieniądze. A jak ktoś nie wierzy to podam przykład dajcie kiedyś jeść obcemu kotu który zawita na wasze podwórko, a potem dawajcie mu mniej raz na jakiś czas zobaczycie , że ten kot już zawsze będzie waszym niewolnikiem i będzie do was przychodził codziennie i tu jest tak samo. Każdy kto choć trochę interesuje się finansami ( a to ze 3% naszego społeczeństwa ) , wie iż to rozdawnictwo prowadzi do nędzy ( patrz Wenezuela ). Ale zwykli ludzie patrzą na to co tu i teraz. I to się nie zmieni. Nigdy Socjalizm nigdzie nie doprowadził do bogactwa tylko do nędzy i zniewolenia ludzi i to się nigdy nie zmieni.