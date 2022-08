Klara i Laura Lewandowskie w koszulkach FC Barcelona "przejęły" murawę stadionu po meczu (ZDJĘCIA)

Kinia 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

W jakim celu ona ściska te mycki cienkie tym dziewczynkom? Chyba boli je głowa cały dzień, a wygląda to tragicznie. A ona sama do siebie już nie podobna, taka to samoakceptacja by ann. Kompleks goni kompleks i na dzieci to przerzuciła. Niedługo doczepy im zafunduje i całą resztę.