Klaudia El Dursi miała spore problemy z wagą. Zdradziła, ile przytyła w 3 miesiące. "Nigdy tak źle nie wyglądałam"

Klaudia El Dursi przez jakiś czas znacząco ograniczyła swą aktywność w mediach. Przed wylotem do Wietnamu, gdzie do niedawna nagrywała kolejną transzę "Hotelu Paradise", zaczęła uskarżać się na powracające do niej problemy żołądkowe. Prowadząca ujawniła, że "jedzenie sprawiało jej trudność", co poskutkowało utratą aż kilkunastu kilogramów.