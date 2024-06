Klaudia El Dursi na zakończeniu roku szkolnego synów była BEZ STANIKA. Internauci: "Pewne sytuacje wymagają powagi" (WIDEO)

TfLilu🌿 37 min. temu zgłoś do moderacji 76 11 Odpowiedz

A co ma powagą do noszenia stanika i dlaczego wykratkowaliście jej biust? Stanik to wybór, nie nakaz, przecież jest zakryta na górze więc w czym problem? Faceci nie noszą staników, a przynajmniej połowie by się to przydało i jest ok! Nikt z tym problemu nie ma, a my musimy się dusić w tych zbrojach w upały, bo ktoś się za dużo filmów xxx naoglądał.