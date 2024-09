@@@Władze Węgier poważnie myślą o wysłaniu autobusów z migrantami do Brukseli. Chodzi o wywarcie presji na Unię Europejską, aby zrezygnowała z wysokich kar finansowych nałożonych na rząd w Budapeszcie za jego restrykcyjną politykę azylową. Bence Retvari, sekretarz stanu w węgierskim resorcie spraw wewnętrznych, powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że UE chce zmusić Węgry do wpuszczenia nielegalnych migrantów przez swoje granice. Dodał, że rząd węgierski zaoferuje cudzoziemcom, dobrowolnie i bezpłatnie, "podróż w jedną stronę – do Brukseli". A u nas Donald T. Kazał zbojkotować referendum a pierwsze co zrobił po zaprzysiężeniu to podpisał pakt migracyjny zgodził się wpuścic turystów socjalnych pontonowych ginekologów od ursuli z UE. Teraz będzie instalował ich w darmowych mieszkaniach . Plan jego koalicjantów to instalowanie nielegalnych w mieszkaniach których ludzie nie wynajmują . Pontonowi inżynierowie będą ubogacać kobiety bez ich zgody . Na to Tusk dał im tabletkę dzień PO zbiorowym gwałcie. Zasiłki wypłacane będą z naszych podatków w euro. Większe. Niż emerytura staruszki po 40 latach pracy.