Klaudia El Dursi pręży smukłe ciało w stroju kąpielowym podczas wakacji w Dubaju

Oprócz tego Klaudia El Dursi spełnia się jako influencerka, która nie może narzekać na nudę. Tym razem wybrała się do Dubaju, gdzie pracuje nad pewnym projektem. W tym czasie nie zapomina o fanach, z którymi podzieliła się fotką w kostiumie kąpielowym .

Klaudia El Dursi chwali się szczupłą sylwetką

Nie jest tajemnicą, że Klaudia El Dursi wiele poświęca, aby móc pochwalić się szczupłą sylwetką. Prowadząca "Hotel Paradise" trzyma się restrykcyjnej diety bez węglowodanów, a do tego stara się jeść dużo warzyw i nie zapomina o aktywności fizycznej. Przy okazji wypadu do Dubaju opublikowała na InstaStories zdjęcie w stroju kąpielowym, do którego zapozowała w oknie. Wyeksponowała swoją figurę.