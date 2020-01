Klaudia El Dursi komentuje swój gorący taniec na Bali: "Mój partner powinien tłumaczyć się z tego. Chciałam być DOBRĄ KOBIETĄ"

Od jakiegoś czasu El Dursi przebywa na egzotycznym Bali , bo właśnie tam powstają zdjęcia do reality show. Wygląda na to, że modelka świetnie bawi się na planie produkcji. Na jej instagramowym profilu nieustannie pojawiają się bowiem kolejne zdjęcia i nagrania z rajskiej wyprawy. Niedawno Klaudia postanowiła podzielić się z fanami wideo, na którym odziana w kostium kąpielowy prezentowała światu swoje wdzięki w zmysłowym tańcu.

El Dursi przyznała, że to właśnie ukochany namówił ją do podzielenia się zmysłowym filmikiem ze światem. Chociaż początkowo modelka była nieco sceptycznie nastawiona do jego pomysłu, ostatecznie opublikowała wideo na swoim instagramowym profilu.

Powiedział: wstaw to na Instagram. Namówił mnie i zrobiła się z tego wielka afera. Mogłam się tego spodziewać, to był kontrowersyjny film, ale jakby nie spojrzeć, niewiele tam widać. Moje dzieci też nie ucierpiały. Wydaje mi się, że żadnej granicy nie przekroczyłam. Jeżeli kogoś uraziłam, komuś się to nie spodobało, to jest mi przykro - stwierdziła modelka.