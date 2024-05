Klaudia El Dursi USPOKAJA zmartwionych jej sylwetką fanów i ujawnia: "Ostatni raz tyle ważyłam w ciąży". Pokazała, jak teraz wygląda (FOTO)

Klaudia El Dursi wkroczyła do świata show-biznesu kilka lat temu, zdobywając pierwszy złoty bilet w historii polskiej odsłony programu "Top Model" . Choć ostatecznie nie sięgnęła po wygraną, to i tak zyskała status gwiazdy. Obecnie skupia się głównie na prowadzeniu popularnego show randkowego "Hotel Paradise" i rozwijaniu mediów społecznościowych. Zapracowana celebrytka stara się utrzymywać kontakt z fanami, obnażając kulisy pracy w telewizji i relacjonując codzienne perypetie. Przyglądający się Klaudii internauci już w ubiegłym roku zauważyli, że 35-latka sporo schudła i byli zaniepokojeni jej stanem zdrowia . Dopiero w marcu El Dursi po raz pierwszy opowiedziała, z czym się zmaga.

Nie jest to tajemnicą, że mam problemy żołądkowo-jelitowe. One już po prostu tak eskalowały, że przyszedł taki czas, że jedzenie faktycznie sprawiało mi trudność. Waga spadła dość mocno, ale jest coraz więcej. Nie jest już minus dziesięć, ale jest minus sześć (kg - red.). Więc jestem na dobrej drodze, żeby wrócić do mojej wagi przed perturbacjami, więc proszę się nie martwić (...). Zaczęło się od nieleczonej bakterii Helicobacter, potem SIBO, IMO. Naprawdę tego jest cała masa. To tak po prostu, jak ta kula śnieżna się nawarstwiało - zdradziła Mateuszowi Hładkiemu w "Dzień dobry TVN".