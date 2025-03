Klaudia El Dursi w "DDTVN" o ciąży: "Moje piersi rosną w szalonym tempie"

Pierwszy odcinek ciążowego cyklu Klaudii El Dursi w "DDTVN"

We wtorek wieczorem Klaudia znalazła jednak chwilę, by poinformować, że w "Dzień Dobry TVN" pojawi się jej ciążowy cykl "Mama El Dursi".

Lekarze alarmują, że po 35. roku życia wszystko się diametralnie zmienia. Jest dużo większa szansa na komplikacje. Ciążę zaczynałam w okolicach 63 kg, teraz jest 68,9 kg. Z tyłu głowy jest ten PESEL. Obawiam się powrotu do formy, o moje piersi, które rosną w szalonym tempie. Po pierwszej ciąży zostały mi rozstępy. Ja mam z natury mały biust, w ciąży rośnie do rozmiaru G. Mam nadzieję, że na brzuchu nie pojawią się rozstępy - żaliła się w TVN.

Klaudia El Dursi o imionach dla dziecka i jego płci. Zaskoczyła widzów

Żebym ja to wiedziała, czy chcę syna czy córkę... To się naprawdę bardzo zmienia. (...) Myślałam, że ta trzecia ciąża jest po to, bym miała w końcu tę wymarzoną, upragnioną córeczkę, ale trochę boję się tej córki. Poza tym królowa w domu może być tylko jedna. Boję się, że ktoś mi odbierze tron - wyznała rozbawiona.