Klaudia Halejcio świętowała urodziny w willi za 9 milionów. Oskar zrobił jej niespodziankę, a wieczorem wpadła Kazadi (ZDJĘCIA)

obywatel 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Kto to pisze? Masz kompleks 9 mln? Ciągle jak o niej piszecie - to mieszka w wilii za 9 mln. Po co to ciągle podkreślać? A swoją drogą - wszystko jest na sprzedaż - porażka. Ciekawe jak długo? :)