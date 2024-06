Klaudia Halejcio urządziła córce urodziny NA BOGATO. Internautki pytają: "Czy to nie przesada…". Tak ODPOWIEDZIAŁA!

Klaudia Halejcio pochwaliła się urodzinami córki. Internautka dopytuje: "Czy to nie przesada"

Świętowaliśmy 3. urodziny naszej Nel! Był to dzień pełen radości, uśmiechów i miłości. Choć jeszcze nie zdążyłam podzielić się wszystkim, co się działo, to już niedługo Was zasypię mnóstwem zdjęć i filmów. Mój Instagram to w końcu mój pamiętnik!. Jestem niesamowicie wdzięczna za każdą chwilę spędzoną z naszą Nelcią i za to, co mogę jej dać - wyznała.