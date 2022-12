Klaudia z "Rolnik szuka żony" została zapytana o DZIECKO Valentyna. Rolniczka błyskawicznie odpowiedziała (FOTO)

9. edycja "Rolnik szuka żony" okazała się niezwykle udana dla biorących w niej udział uczestników. Tomek związał się z Kasią, Michał z Adrianną, Tomasz z Justyną i Klaudia z Valentynem. Niewątpliwie, biorąc pod uwagę inne matrymonialne programy, taki wynik może robić wrażenie. Podczas finałowego odcinka okazało się, że rolniczka ze swoim wybrankiem wciąż są razem i starają się utrzymywać związek na odległość. Po zakończeniu "Rolnika" zakochani pochwalili się również uczuciem w mediach społecznościowych.

Klaudia dość oszczędnie podeszła do tematu, bo opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak trzyma Valentyna za rękę. Podpis był nieco bardziej romantyczny, choć rolniczka nie zamierzała się przesadnie rozdrabniać.

Jak nikt inny wywołujesz uśmiech na mojej twarzy - napisała.

Nieco bardziej wylewny był Valentyn, który pochwalił się wspólną fotką z rolniczką i zapowiedział, że ich wspólne życie dopiero się rozpoczyna.

Love is in the air. Przygoda z programem dobiegła końca, natomiast nasze wspólne życie dopiero się zaczyna. Jestem w totalnym szoku, że pomimo tylu przeciwieństw losu nam się udało i jesteśmy razem, szczęśliwi. Wcześniej na pierwszy rzut oka mało znacząca, niewinna decyzja wzięcia udziału w programie przewróciła mój świat do góry nogami, ale niczego nie żałuję, bo poznałem cudowną kobietę, na którą czekałem całe życie - zwierzał się w sieci.

Mimo że 9. edycja programu zakończyła się jakiś czas temu, to widzowie wciąż są ciekawi, co słychać u bohaterów show. Klaudia postanowiła więc zorganizować na instagramowym profilu serię "pytań i odpowiedzi", w której to opowiedziała o doświadczeniach z programu. Wyjawiła między innymi, że najtrudniejszym elementem programu było odmówienie chłopakom. Jak przyznała, "wiedziała, że musi to zrobić, ale chciała uczynić to jak najdelikatniej".

Klaudia opowiedziała również, że zdawała sobie sprawę z tego, że biorąc udział w programie, będzie oceniana, ale odparła, że "to jej wybory i każdy ma prawo do własnych". Swoją wypowiedź opatrzyła również sentencją: "Ale kto przeżyje życie za Ciebie?". Jeden z internautów postanowił również zapytać, czy to prawda, że Valentyn ma dziecko... I tym razem Klaudia nie unikała odpowiedzi.

Valentyn ma trójkę cudownych chrześniaków - odparła.

Widać, że internauci dokładnie prześledzili instagramowy profil mężczyzny, bo to właśnie tam można zobaczyć fotki z dzieciakami. Valentyn kilkukrotnie zamieścił kadry, na których widać, jak nosi najmłodszych na barana i pozuje do wspólnych zdjęć.

Kibicowaliście tej parze w programie?

