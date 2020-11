Kolejny sukces Amber Heard. Sędzia orzekł, że jednak NIE DEFEKOWAŁA NA ŁÓŻKO

moko 45 min. temu zgłoś do moderacji 65 18 Odpowiedz

Jak zwykle - hejt jest na kobietę, która broni swoich praw. Bo co, jest ładna, młoda a Deep kiedyś fajnym aktorem był? Teraz to degenerat i to widać. To nic nie znaczy - ktos może dobrze pracować, a w życiu być okropnym człowiekiem. Ja jej wierze - tak wielu mężczyzn potrafi udrzeć, a w sumie i tak mało takich spraw dostaje się do opinii publicznej... Nie daj się dziewczyno! Walcz o swoją godność i odszkodowanie.