Kompletujemy zimową stylizację w sklepie Małgorzaty Rozenek. Czapka i szalik za ponad tysiaka, a to dopiero początek...

Małgorzata Rozenek jest bez wątpienia jedną z bardziej zapracowanych gwiazd w świecie rodzimego show-biznesu. Lista obowiązków 46-letniej bizneswoman zdaje się nie mieć końca. Współprace z markami, telewizyjne występy i prowadzenie mediów społecznościowych z należytą starannością to dopiero początek. Nie należy zapominać, że Małgonia jest też przykładną żoną i mamą . Do tego dochodzi jeszcze prowadzenie i promowanie własnego butiku z odzieżą oraz domowymi akcesoriami.

Małgorzata Rozenek prowadzi własny sklep odzieżowy. Ceny zaskakują

W dzisiejszych czasach niemal co druga gwiazda wciska fanom ubrania sygnowane własnym nazwiskiem. Zdaje się więc, że wkroczenie na rynek modowy jest wyjątkowo opłacalnym posunięciem. Ukochana Radosława Majdana doskonale zdaje sobie z tego sprawę, szczególnie, że wdzianka i dodatki w jej internetowym butiku Mrs. Drama nie należą do najtańszych. W poniedziałek "Perfekcyjna" zachęcała na Instagramie fanów do uskutecznienia shoppingu, prezentując najnowszą, zimową kolekcję.