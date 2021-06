Koncerty TYLKO dla zaszczepionych? Kult: "Apartheidowi mówimy zdecydowanie NIE"

Tak 12 min. temu zgłoś do moderacji 15 5 Odpowiedz

No niestety jest to segregacja medyczną czy chcecie czy nie. Jeśli na to pozwolić młodzi ludzie, spodziewajcie się kolejnych ograniczeń bo to się koncernom farmaceutycznym bardzo podoba. Nie dziwi was że nie robią selekcji czy ktoś ma hiv , ospe, rzezaczke itp? To też choroby zakaźne i śmiertelne. Ano nic nie segreguja bo jakiś z tego nie ma. Jest tylko kroi kovid i jego szczepienia. Smutno widzę wasza przyszłość i waszych dzieci. Jeśli myślicie że to jest ok to wam współczuję, jeśli myślicie że Was to nigdy personalnie nie dotknie albo waszych bliskich, współczuję jeszcze bardziej.