Konto Luny zostało ZHAKOWANE! Haker ujawnił hasło piosenkarki i zwrócił się do internautów

Haker zwrócił się do Luny i internautów

Zamiast jednak wykorzystać włamanie do celów przestępczych, włamywacz postanowił podszkolić wokalistkę i jej obserwatorów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Najpierw zachęcił do stosowania skuteczniejszych zabezpieczeń i higieny haseł. Zdradził przy okazji, że Luna chroniła swoje konto banalnym hasłem "ola123". Następnie wskazał, żeby zwracać szczególną uwagę na to, do jakich serwisów logujemy się z użyciem mechanizmów uwierzytelniania dostarczanych przez serwisy społecznościowe.