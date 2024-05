Luna zareagowała na wygraną Szwajcarii na Eurowizji: "Brak słów" (FOTO)

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 171 54 Odpowiedz

Ludzie, on MUSIAŁ wygrać jako osoba "niebinarna". Po prostu musiał. Gdyby wyszedł na scenę w męskich ciuchach i ogłosił się zwykłym mężczyzną hetero, to by nie miał szans na zwycięstwo. Eurowizja to jedno z narzędzi do promowania wypaczeń. Społeczeństwa mają być głupie i zagubione.