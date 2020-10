Kreatywna Kate Moss wręcza córce na 18. urodziny samochód, którym sama jeździła DWIE DEKADY temu. Słodko? (ZDJĘCIA)

Ola 32 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

tez taki miałam, tylko w kolorze burgund. Krztusił się w większych kałużach, co chwila się psuł, ale to był chyba jedyny samochód, do którego się przywiązałam. Niestety potem brał udział w karambolu (nie z winy prowadzącego) i przód złożył mu się w harmonijkę.