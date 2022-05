Królowa Elżbieta II w końcu POZNA córkę Harry'ego i Meghan! "Nie może się doczekać"

Przyjazd księcia Harry'ego i Meghan Markle do Wielkiej Brytanii już od dłuższego czasu wzbudza w tamtejszych mediach ogromne emocje. Sussexowie nie będą bowiem mogli liczyć na specjalne traktowanie. Jak ogłosił niedawno rzecznik Pałacu Buckingham, małżonkowie nie staną u boku królowej na balkonie pałacu z okazji obchodów Trooping the Colour. Teraz okazuje się, że podczas pobytu w Londynie Sussexowie zamierzają znacznie ograniczyć publiczne wyjścia. Według Telegraph, małżonkowie mają skupić się na prywatnych spotkaniach z najbliższymi, z dala od ciekawskich spojrzeń i oszczędzić im ewentualnych niespodzianek, rezygnując z niezapowiedzianych wizyt.

(...) To także szansa dla ludzi, by spotkać się po bardzo trudnym dla tego kraju czasie. Nie chce, by cokolwiek to przyćmiło - włączając w to jakiekolwiek problemy rodzinne - twierdzi źródło tabloidu.