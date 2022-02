Brytyjscy podatnicy zapłacą 2 MILIONY funtów za skandal z udziałem księcia Andrzeja?!

Nika 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla mnie to koniec tej marketingowej, nadmuchanej dynastii z wymyślonym nazwiskiem. Jakkolwiek ta biedna kobieta straciła całe życie na budowanie wizerunku to jej dzieci rozwaliły to w moment. A to był domek z kart i tyle. Wydmuszka i zgnilizna moralna.