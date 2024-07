Krzysztof Bosak studiował aż trzy kierunki. Mało kto wie, jakie jest jego wykształcenie. Zaskoczeni?

swaz 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Najlepsze jest to, że Bosak i jego partia Konfederacja uważa się za wielkich patriotów i narodowców , dla których najważniejsza jest suwerenność Polski. Dlatego w tym tygodniu politycy Konfederacji w europarlamencie weszli w koalicję z niemiecką AFD. AFD to partia , która chce rewizji granic z Polską, chce aby odebrać Polsce tzw. Ziemie Zachodnie , czyli województwa, które przed wojną należały do Niemiec. AFD oficjalnie mówi o rozbiorze Polski i przyłączeniu części Polski do Niemiec, a nasi wszechpatrioci z Konfederacji weszli z nimi w sojusz i w koalicję