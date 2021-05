Krzysztof Ibisz ekscytuje się szczepieniem w... Instytucie Geriatrii: "W końcu biorą NAJMŁODSZE ROCZNIKI"

Krzysztof Ibisz już od lat uchodzi za jednego z tych prezenterów, którzy praktycznie się nie starzeją. Co więcej, zdaniem wielu szczytowy okres jego młodości przypadł dopiero po czterdziestce, co zapoczątkowało trwającą już od dawna serię żartów. Sam prezenter zdaje się natomiast mieć dystans do sprawy i zapewnia, że wiek to jedynie liczba.

Choć wydawało się, że dyskusja wokół wieku Krzysztofa Ibisza przeszła już do historii, to teraz do tematu powrócił sam zainteresowany. Wszystko przy okazji szczepienia na COVID-19, którym prezenter pochwalił się na Instagramie. Nie on pierwszy zresztą, a lista gwiazd, które przyjęły już przynajmniej jedną dawkę preparatu, jest dość pokaźna.

W środę Ibisz udostępnił na swoim profilu zdjęcie, na którym cierpliwie przyjmuje preparat z maseczką na twarzy. Co ciekawe, "najmłodszy polski prezenter" otrzymał swoją dawkę w... Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, co stało się dla niego kolejną okazją, aby zażartować ze swojego wieku. W poście wyraził też radość, że on, w końcu jako najmłodszy rocznik, w końcu się załapał.

I ja się doczekałem. W końcu biorą już najmłodsze roczniki. Pod tą maseczką jest uśmiech, mega się cieszę. Udanego wieczoru #szczepimysię - napisał w krótkiej odezwie do fanów.

Większość komentarzy okazała się pozytywna, a Krzysiek wytrwale śmieszkował razem z internautami. Jego decyzję o przyjęciu szczepionki pochwalili też znani znajomi, Łukasz Płoszajski oraz Ada Fijał.

Nie wiedziałam, że szczepią już poniżej 18. roku życia - żartowała z kolei jedna z komentujących.

Niestety, jak to zwykle bywa, w sekcji komentarzy w pewnym momencie zrobiło się gorąco z zupełnie innego powodu. Na szczęście prezenter do końca zachował zimną krew i cierpliwie odpowiadał także na głosy krytyki.

Ile za takie coś płacą? Też chętnie wezmę - ironizował jeden z internautów.

To nie teatr, to życie. Coś się w główce Tobie myli - odpisał Krzysiek.

Fajnie się szczepić na coś, co nie jest zbadane w 100% - pisał kolejny.

Zobaczymy, kto miał rację - odpowiedział ze stoickim spokojem prezenter.

Niestety w pewnym momencie dyskusja nieco wymknęła się spod kontroli, przez co część komentarzy została usunięta. Ibisz wyjaśnił ciekawskiej internautce, że poszło nie o treść, lecz o poziom.

Usuwam tylko, jak ktoś przekracza normy dobrego zachowania. Tylko wtedy - potwierdził.

Podziwiacie jego cierpliwość?

