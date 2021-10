Krzysztof Kiersznowski nie żyje. Miał 70 lat

Asia N. 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Bardzo dobry aktor, bardzo go lubiłam. Miał specyficzną urodę i nadawał się do czarnych charakterów. Najbardziej zapamiętam go z Kilera. Jako kinomaniaczka mogę powiedzieć, że wraz z nim odeszła jakaś część kina, tak pusto będzie bez niego…”a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki”.