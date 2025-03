Krzysztof Kononowicz NIE ŻYJE. Miał 62 lata

Pod koniec grudnia ubiegłego roku za pośrednictwem serwisu YouTube przekazano, że Krzysztof Kononowicz trafił do szpitala w związku z poważnym zapalaniem płuc . "Super Express" informował, że stan zdrowia mężczyzny jest bardzo poważny, a jego życie jest zagrożone.

Zdrowie 62-latka pogarszało się od pewnego czasu. Mimo licznych apeli ze strony fanów i bliskich, Kononowicz nie zdecydował się na podjęcie leczenia, odrzucając wszelkie oferty pomocy. Pomimo wielu próśb, by zadbał o swój stan, przez długi czas nie udało się go przekonać do wizyty u specjalisty.